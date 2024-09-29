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10:34, 29 сентября 2024Россия

В российском городе школьники отпинали прохожего пенсионера из-за замечания

В Башкортостане шестиклассники избили прохожего пенсионера из-за его замечания

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Башкортостане шестиклассники избили прохожего пенсионера из-за его замечания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, ЧП произошло в Октябрьском. Там подростки сидели у подъезда, и в какой-то момент к ним подошел проходивший мимо пожилой мужчина. Он сделал замечание, в результате между ними произошел конфликт. Школьники отпинали его и продолжили избивать даже после того, как пенсионер упал. Происходящее увидела местная жительница. Она прогнала злоумышленников.

Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось о том, что пьяные мужчины избили группу школьников и вмешавшегося пенсионера и попали на видео.

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      Анна Габай
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