В российском городе школьники отпинали прохожего пенсионера из-за замечания

В Башкортостане шестиклассники избили прохожего пенсионера из-за его замечания

В Башкортостане шестиклассники избили прохожего пенсионера из-за его замечания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, ЧП произошло в Октябрьском. Там подростки сидели у подъезда, и в какой-то момент к ним подошел проходивший мимо пожилой мужчина. Он сделал замечание, в результате между ними произошел конфликт. Школьники отпинали его и продолжили избивать даже после того, как пенсионер упал. Происходящее увидела местная жительница. Она прогнала злоумышленников.

Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось о том, что пьяные мужчины избили группу школьников и вмешавшегося пенсионера и попали на видео.