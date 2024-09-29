По факту избиения пожилого россиянина подростками возбуждено уголовное дело

СК возбудил дело по факту избиения пенсионера подростками в Октябрьском

По факту избиения пенсионера подростками в Октябрьском возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Сейчас правоохранители занимаются установлением личности пострадавшего и злоумышленников, причастных к нападению.

Ранее стало известно о том, что шестиклассники избили прохожего пенсионера из-за его замечания. Школьники сидели у подъезда, и в какой-то момент к ним подошел пожилой мужчина. Он сделал замечание, в результате между ними произошел конфликт. Подростки отпинали его и продолжили избивать даже после того, как пенсионер упал. Происходящее увидела местная жительница. Она прогнала злоумышленников.