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14:37, 29 сентября 2024Силовые структуры

По факту избиения пожилого россиянина подростками возбуждено уголовное дело

СК возбудил дело по факту избиения пенсионера подростками в Октябрьском
Начало событий в новости В российском городе школьники отпинали прохожего пенсионера из-за замечания

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По факту избиения пенсионера подростками в Октябрьском возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Сейчас правоохранители занимаются установлением личности пострадавшего и злоумышленников, причастных к нападению.

Ранее стало известно о том, что шестиклассники избили прохожего пенсионера из-за его замечания. Школьники сидели у подъезда, и в какой-то момент к ним подошел пожилой мужчина. Он сделал замечание, в результате между ними произошел конфликт. Подростки отпинали его и продолжили избивать даже после того, как пенсионер упал. Происходящее увидела местная жительница. Она прогнала злоумышленников.

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      Анна Габай
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