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15:45, 14 мая 2024Россия

Россияне избили группу школьников и вмешавшегося пенсионера и попали на видео

В Башкирии пьяные мужчины избили фотографировавшихся для альбома школьников

В Башкирии пьяные россияне избили группу школьников, которые фотографировались для выпускного альбома. Драка попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Как рассказали изданию очевидцы, двое мужчин подъехали к месту съемок на ВАЗ-2115 и попросили у подростков сигарету. Когда подростки сказали, что не курят, мужчины набросились на них.

На кадрах с места происшествия видно, как подростки пытаются обездвижить агрессивных мужчин в спортивных костюмах, но те вырываются и бьют школьников руками и ногами. Также, судя по записи, драку попытались разнять пожилые мужчина и женщина, однако нападавшие ударили пенсионера и повалили на землю.

По информации канала, в какой-то момент мужчины достали перцовые баллончики и распылили их одиннадцатиклассникам в лицо, в том числе девочкам. В результате четверых старшеклассников увезли в больницу сотрудники скорой помощи. Врачи диагностировали у них сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы. Кроме того, у остальных школьников выявили ожоги глаз, а также синяки и ссадины.

Уже после произошедшего один из нападавших записал видео с извинениями. Он объяснил, что не употребляет алкоголь, но в день происшествия «случайно выпил». Однако родители пострадавших детей намерены обратиться в полицию.

Ранее в Калужской области двое жителей села Ворсино избили мальчика с эпилепсией и бездомную собаку, которая гуляла рядом с ним. По словам матери ребенка, бездомные животные увязались за ее сыном, когда тот шел к другу. Напавшие на него мужчины решили, что пес уничтожает их кур.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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