Россияне избили мальчика с эпилепсией и гулявшую рядом с ним бездомную собаку

Двое жителей Калужской области избили мальчика с эпилепсией до сотрясения мозга

Двое жителей села Ворсино Калужской области избили мальчика с эпилепсией и бездомную собаку, которая гуляла рядом с ним. Мать пострадавшего в беседе с «Подъемом» отметила, что ребенок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Россиянка пояснила, что избившие ребенка и пса мужчины решили, будто животное грызет их кур. По ее словам, сын пострадал случайно — он шел в гости к другу, и за ним увязались бездомные псы.

«Он проходил мимо сарая, и двое мужчин начали его избивать, это отец и сын. Они кинулись из-за этих собак, потому что эти собаки уже недели две грызут кур по Ворсину, и у них накануне, как я поняла, четыре курицы загрызли. И на основании того, что эти собаки увязались за сыном, мужчины налетели на ребенка», — сказала жительница Калужской области.

Женщина добавила, что ее ребенка выручил прохожий. Мальчик вернулся домой весь в крови. Его семья обратилась в полицию.

Еще одна местная жительница и волонтер пояснила, что мужчины загнали собаку в будку и били палкой. Несчастному животному после этого зашили рану и теперь подыскивают хозяев.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах мужчина избил игравшего возле его машины 13-летнего школьника.