Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 28 февраля 2024Россия

Россиянин избил игравшего возле его машины школьника и попал на видео

В Набережных Челнах мужчина избил игравшего возле его машины 13-летнего мальчика

В Набережных Челнах местный житель избил 13-летнего мальчика, игравшего возле его машины. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

По информации издания, 3 февраля россиянин услышал сигнализацию своего Chevrolet Aveo. Выйдя на улицу, он увидел возле машины школьника и набросился на него.

На кадрах с установленной на подъезде камеры наблюдения видно, как мужчина хватает ребенка за куртку и бросает на землю. При попытке мальчика встать на ноги владелец авто вновь валит ребенка на снег. Спустя минуту записи россиянин и школьник уходят из кадра.

Как пишет канал, заявление в полицию поступило только 25 февраля, так как пострадавший мальчик, занимающийся тхэквондо, из-за стыда три недели скрывал от родителей источник синяков на теле.

Ранее житель Санкт-Петербурге сломал челюсть и распылил перцовый баллончик в лицо 16-летнему подростку из соседней квартиры, который громко слушал музыку. Сейчас в деле разбирается полиция.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине уже есть иностранные военные. В Европе заявили, что это спецназовцы

      Кличко предрек падение ВСУ как домино после взятия Авдеевки

      Россиянам назвали способы определить проблемы со здоровьем по походке

      Глава ФПБК заявил об отказе бойцов СВО принимать подарки Киркорова

      Гашек обрадовался непопаданию Чехии на турнир от НХЛ

      В США ввели чрезвычайное положение

      Россиянин избил игравшего возле его машины школьника и попал на видео

      Глава СКР Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении воинского мемориала

      В российском городе пенсионерка лишилась жилья из-за мошенников

      Россиян предупредили о подорожании вин из соседней страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше