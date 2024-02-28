Россиянин избил игравшего возле его машины школьника и попал на видео

В Набережных Челнах мужчина избил игравшего возле его машины 13-летнего мальчика

В Набережных Челнах местный житель избил 13-летнего мальчика, игравшего возле его машины. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

По информации издания, 3 февраля россиянин услышал сигнализацию своего Chevrolet Aveo. Выйдя на улицу, он увидел возле машины школьника и набросился на него.

На кадрах с установленной на подъезде камеры наблюдения видно, как мужчина хватает ребенка за куртку и бросает на землю. При попытке мальчика встать на ноги владелец авто вновь валит ребенка на снег. Спустя минуту записи россиянин и школьник уходят из кадра.

Как пишет канал, заявление в полицию поступило только 25 февраля, так как пострадавший мальчик, занимающийся тхэквондо, из-за стыда три недели скрывал от родителей источник синяков на теле.

Ранее житель Санкт-Петербурге сломал челюсть и распылил перцовый баллончик в лицо 16-летнему подростку из соседней квартиры, который громко слушал музыку. Сейчас в деле разбирается полиция.