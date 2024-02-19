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09:57, 19 февраля 2024Россия

16-летнему петербуржцу сломали челюсть за громкую музыку

Житель Петербурга сломал челюсть 16-летнему подростку за громкую музыку

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Санкт-Петербурга сломал челюсть 16-летнему подростку и распылил ему в лицо перцовый баллончик за громкую музыку, которая доносилась из квартиры. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, накануне в полицию поступила информация из детской городской больницы имени Раухфуса. Врачи рассказали, что к ним из квартиры на улице Латышских Стрелков доставили избитого старшеклассника. Как утверждал юноша, на него напал сосед.

Чуть позже в 23-й отдел полиции обратился 63-летний отец пострадавшего. В заявлении он указал, что мужчина высказал его ребенку замечание по поводу громкой музыки, а потом нанес удар кулаком в лицо, распылил перцовый баллончик и ушел.

Семья пострадавшего считается благополучной. Избиением школьника также заинтересовались следователи.

Ранее сообщалось, что в Москве боец джиу-джитсу избил школьника на парковке. Пострадавшего доставили в больницу с переломом черепа, черепно-мозговой травмой и ушибом мозга.

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      Анна Щербакова
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