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22:00, 20 января 2025Россия

В Совфеде объяснили отсутствие темы Украины в речи Трампа

Косачев: Трамп не упомянул в речи тему Украины из-за отсутствия итоговой позиции
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не упомянул тему Украины в своей инаугурационной речи, что говорит об отсутствии у политика итоговой позиции по ней. Об этом написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.

«То, что не прозвучали ни вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, ни проблемы коллективной безопасности, ни украинский кризис, может свидетельствовать только о том, что в этих темах у Трампа пока нет ни окончательных позиций, ни уверенности в их реализуемости и успехе», — объяснил он.

Как считает Косачев, подобная осторожность может указывать как на готовность внимать аргументам потенциальных партнеров, так и, наоборот, на оттачивание собственных аргументов «с тем, чтобы в конце концов обрушить их на головы тех же эвентуальных партнеров».

Ранее стало известно, что Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи. Говоря о внешней политике, он не затронул конфликт на Украине. При этом он подчеркнул, что США будут наращивать свою военную мощь, чтобы положить конец вооруженным конфликтам.

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