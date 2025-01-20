В Совфеде объяснили отсутствие темы Украины в речи Трампа

Косачев: Трамп не упомянул в речи тему Украины из-за отсутствия итоговой позиции

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не упомянул тему Украины в своей инаугурационной речи, что говорит об отсутствии у политика итоговой позиции по ней. Об этом написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.

«То, что не прозвучали ни вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, ни проблемы коллективной безопасности, ни украинский кризис, может свидетельствовать только о том, что в этих темах у Трампа пока нет ни окончательных позиций, ни уверенности в их реализуемости и успехе», — объяснил он.

Как считает Косачев, подобная осторожность может указывать как на готовность внимать аргументам потенциальных партнеров, так и, наоборот, на оттачивание собственных аргументов «с тем, чтобы в конце концов обрушить их на головы тех же эвентуальных партнеров».

Ранее стало известно, что Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи. Говоря о внешней политике, он не затронул конфликт на Украине. При этом он подчеркнул, что США будут наращивать свою военную мощь, чтобы положить конец вооруженным конфликтам.