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20:52, 20 января 2025Мир

Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в речи

Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи в Ротонде Капитолия. Трансляцию выступления ведет агентство Associated Press (AP) на своем Youtube-канале.

В частности, Трамп указал, что США должны вернуть контроль над Панамским каналом и выйти из Парижского соглашения по климату. Однако говоря о внешней политике, он никак не затронул вооруженный конфликт на Украине. При этом он подчеркнул, что США будут наращивать свою военную мощь, чтобы положить конец вооруженным конфликтам.

«Как и в 2017 году, мы снова построим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир. Мы будем измерять свой успех не только победами в сражениях, но и войнами, которые мы закончим, и, возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не ввяжемся», — сказал американский лидер.

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