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10:45, 20 января 2025Ценности

Ведущая «Дома-2» раскрыла свой вес на фото в купальнике

47-летняя ведущая Ольга Орлова призналась, что весит 55 килограммов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: @olgaorlova1311

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла свой вес на фото в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 3,9 миллиона подписчиков.

47-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала лежа в гамаке в черном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальера-бандо и плавок. При этом звезда продемонстрировала анонимный вопрос подписчика по поводу ее веса.

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Орлова призналась, что сейчас ее вес составляет 55 килограммов при росте 157 сантиметров. «Я сейчас вообще не стройняшка ни разу. Пять как минимум лишние. В Москве будем разбираться», — написала она.

В декабре 2024 года ведущая «Дома-2» оценила свой стиль словами «никогда не одевалась модно». Орлова пояснила, что всегда обладала собственным вкусом.

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