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13:32, 20 января 2025Экономика

Возвращение Трампа напугало американский бизнес в Европе

Reuters: Американские предприниматели в ЕС ждут, что Трамп испортит им бизнес
Кирилл Луцюк

Фото: Evan Vucci / AP

Девять из десяти американских компаний, работающих в Европе, считают, что из-за возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом их бизнес ждут неприятности. О том, что возвращение Трампа напугало американский бизнес в Европе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на опрос, проведенный Американской торговой палатой при Европейском союзе.

Причиной ухудшения трансатлантических экономических отношений в ближайшие годы они назвали введение пошлин, о необходимости которых Трамп говорил неоднократно. Кроме того, 52 процента опрошенных признались, что ждут негативных последствий из-за политики властей самого Евросоюза. Подавляющее большинство компаний заявили, что Европа имеет ключевое значение для их деятельности, и призвали Брюссель и Вашингтон объединить усилия для смягчения регулирования и снижения торговых барьеров.

Отмечается, что в Американскую торговую палату при ЕС входят более 160 компаний, среди которых Apple, Goldman Sachs, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Visa.

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