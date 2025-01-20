Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:27, 20 января 2025Забота о себе

Врач предупредила о болезнях и уродствах из-за привычки дышать ртом

Лор Гончарова: Привыкшие дышать ртом люди чаще болеют бронхитами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Привыкшие дышать ртом люди могут столкнуться с проблемами с серьезными проблемами со здоровьем, рассказала оториноларинголог, пластический хирург Иляна Гончарова. О болезнях и в некоторых случаях даже уродствах, которыми грозит подобная привычка, она предупредила в беседе с Telegram-каналом «Доктор онлайн».

Во время дыхания носом бактерии, вирусы и пыль задерживаются особым реснитчатым эпителием и слизью в носу, уточнила врач. Если дышать ртом, инфекции, аллергены и сухой воздух попадают сразу в легкие, из-за чего делающие так люди чаще болеют бронхитами, фарингитами, добавила Гончарова.

Помимо этого, дыхание ртом негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, в то время как носовое дыхание помогает выработке оксида азота, расширяющего сосуды и улучшающего кровообращение, уточнила лор. Если оксида азота в крови недостаточно, увеличивается вероятность гипоксии (недостатка кислорода), что особенно опасно для мозга и сердца и может привести к головным болям, снижению концентрации, постоянной усталости и даже к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила она.

Материалы по теме:
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022

Кроме того, регулярное дыхание ртом пересушивает слизистые оболочки в ротовой полости, вследствие чего создаются идеальные условия для развития кариеса, болезней десен, неприятного запаха изо рта, перечислила Гончарова. Наконец, такое дыхание опасно с эстетической точки зрения: у детей, которые часто дышат ртом из-за привычки или заложенности носа, может нарушиться правильное формирование костей лица. Лор объяснила, что верхняя челюсть черепа у таких детей становится узкой, а нижняя уходит назад, что приводит к неправильному прикусу, удлинению лица, становящегося похожим на птичий профиль.

Ранее врач-пульмонолог, терапевт, кардиолог Владимир Бекетов объяснил причины более тяжелого постковида в этом сезоне. По его мнению, вероятная причина кроется в том, что под конец года люди переутомлены, испытывают сильные нагрузки и страдают от недосыпа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Все должны с этим согласиться». Советник Трампа объявил о готовности Зеленского к мирным переговорам с Россией

      Двое молодых россиян расправились с прохожим и попытались сжечь его тело

      На Украине заявили о продолжающейся мобилизации мужчин старше 50 лет

      Врач предупредила о болезнях и уродствах из-за привычки дышать ртом

      Турция захотела взять на себя работу по Украине

      Под Курском российский боец целую ночь в одиночку прикрывал отход раненых сослуживцев

      Пассажир провозгласил себя дипломатом ООН и задержал вылет самолета

      В сети оценили внешний вид Мелании Трамп на инаугурации фразой «наряд для похорон Америки»

      Ученые нашли новый вид огромных ядовитых пауков

      В Раде санкции Зеленского назвали мелкой личной местью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше