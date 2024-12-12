Россиянам объяснили причины более тяжелого постковида в этом сезоне

Пульмонолог Бекетов назвал причины более тяжелого постковида в текущем сезоне

В текущем сезоне многие россияне столкнулись с более тяжелыми последствиями перенесенного коронавируса, чем в предыдущие года. Вероятные причины этого назвал в беседе с KP.RU врач-пульмонолог, терапевт, кардиолог Владимир Бекетов.

Специалист отметил, что официально данных о том, кто коронавирус в этом сезоне стал тяжелее, нет. Однако существует ряд объективных причин, по которым пациенты, которые перенесли это заболевание, могут жаловаться на ухудшение самочувствия.

Первая вероятная причина может крыться в том, что под конец года люди переутомлены, испытывают сильные нагрузки и страдают от недосыпа. А ковид, пояснил врач, сам по себе вызывает астенический синдром, то есть упадок сил. Все вместе усиливает недомогание.

Во-вторых, сейчас, кроме ковида, «гуляет» множество других респираторных вирусов. Иногда бывает, что человек подхватывает сразу несколько возбудителей.

Кроме того, пояснил специалист, выросла сезонная заболеваемость бактериальными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. В частности, больше случаев микоплазменной пневмонии. Она тоже может накладываться на постковид.

Бекетов также сообщил, что, как показывают наблюдения, один из циркулирующих сейчас штаммов коронавируса, XEC, вероятно, артритогенный, то есть повышает риск поражения суставов, хрящей и связочного аппарата вокруг суставов. Пока неизвестно, как долго может сохраняться такое осложнение.

В конце концов, заключил врач, на ухудшение состояния пациента после перенесенного коронавируса может влиять и стресс из-за обострения геополитической обстановки. Также негативную роль может играть сокращение светового дня и похолодание.

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