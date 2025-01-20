Врачи развеяли миф о необходимости употреблять два литра воды в день

Врач Елена Малышева: Норма употребления воды в день зависит от веса человека

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли миф о необходимости употреблять два литра воды в день. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи опровергли распространенное заблуждение о том, что всем людям необходимо пить два литра воды в день. Малышева объяснила, что необходимая норма употребления жидкости варьируется в зависимости от веса человека. «Вы можете рассчитать жидкость: умножить свой вес на 0,03. Например, 70-килограммовый человек должен выпить 2,1 литра, а человек 100-килограммовый — 3 литра», — раскрыл Гандельман формулу расчета нормы потребления воды.

Ранее Малышева и иммунолог Андрей Продеус, а также кардиолог Герман Гандельман развеяли популярный миф о воде. Специалисты рассказали, что газированная вода утоляет жажду лучше, чем обычная, вопреки распространенному мнению об обратном.

До этого Малышева и Продеус предупредили об опасности родниковой воды. Специалисты заявили, что сырую воду необходимо кипятить, так как она является источником гепатита А.