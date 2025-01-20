Взгляд Цукерберга на декольте невесты Безоса попал на видео

NYP: Цукерберг засмотрелся на декольте невесты Безоса на инаугурации Трампа

Владелец Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг на инаугурации президента США Дональда Трампа косился в декольте невесты владельца Amazon Джеффа Безоса, журналистки Лорен Санчес. Видео момента с церемонии опубликовала газета The New York Post (NYP).

Санчес появилась на церемонии в белом пальто и белом брючном костюме. Под пиджаком вместо блузы на ней было кружевное бюстье. Жена Цукерберга, Присцилла Чан, сидела по другую сторону от него.

На инаугурации также присутствовал американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск.

Ранее выражение лица модели и супруги Дональда Трампа Мелании Трамп взбудоражило пользователей сети. Первая леди выбрала для инаугурации классическое черное пальто и остроносые туфли, а завершала образ широкополая шляпа, которая прикрывала ее глаза.