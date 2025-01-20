Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:02, 20 января 2025Мир

Взгляд Цукерберга на декольте невесты Безоса попал на видео

NYP: Цукерберг засмотрелся на декольте невесты Безоса на инаугурации Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: YouTube-канал / The Economic Times

Владелец Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг на инаугурации президента США Дональда Трампа косился в декольте невесты владельца Amazon Джеффа Безоса, журналистки Лорен Санчес. Видео момента с церемонии опубликовала газета The New York Post (NYP).

Санчес появилась на церемонии в белом пальто и белом брючном костюме. Под пиджаком вместо блузы на ней было кружевное бюстье. Жена Цукерберга, Присцилла Чан, сидела по другую сторону от него.

На инаугурации также присутствовал американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск.

Ранее выражение лица модели и супруги Дональда Трампа Мелании Трамп взбудоражило пользователей сети. Первая леди выбрала для инаугурации классическое черное пальто и остроносые туфли, а завершала образ широкополая шляпа, которая прикрывала ее глаза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова стал президентом США. Он объявил о «золотом веке Америки» и начал собирать деньги

      Зеленский оценил возвращение Трампа к власти словами о готовности Украины к миру

      Украинцы более 11 дней бродили в горах Румынии

      Макрон сделал заявление о СВО

      Маск эмоционально отреагировал на одну фразу Трампа на инаугурации

      Глава Федерации фигурного катания Москвы покинул Россию

      Взгляд Цукерберга на декольте невесты Безоса попал на видео

      В российском регионе после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

      Трамп сформулировал свою внешнюю политику

      В Госдуме оценили сроки восстановления отношений России и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше