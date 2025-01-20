Задержание поджигателя локомотива в российском городе попало на видео

Оперативное видео задержания 22-летнего жителя Петербурга, который совершил поджог локомотива на железнодорожной станции Ручьи, предоставили «Ленте.ру» в Росгвардии.
На кадрах видны бойцы ОМОН «Балтика», кувалдой вскрывающие входную дверь в квартиру подозреваемого. Силовики укладывают молодого человека на пол.
Возгорание кабины тепловоза произошло на территории 18-го тупикового пути в Калининском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы пожара вызвали экстренные службы, которые установили, что причиной ЧП стал преступный умысел.
По горячим следам сотрудники ФСБ и полиции вышли на след петербуржца, причастного к поджогу. В отношении него возбуждено уголовное дело о теракте. Он заключен под стражу.