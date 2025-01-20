Россиянин стал фигурантом дела о теракте после поджога локомотива

Росгвардия: Петербуржец поджег локомотив на станции Ручьи, возбуждено дело

Сотрудники ФСБ и полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН «Балтика» управления Росгвардии задержали 22-летнего петербуржца, подозреваемого в поджоге локомотива на железнодорожной станции Ручьи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

Возгорание кабины тепловоза произошло на территории 18-го тупикового пути в Калининском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы пожара вызвали экстренные службы, которые установили, что причиной ЧП стал преступный умысел.

По горячим следам силовики установили причастного к поджогу местного жителя. Он с санкции суда заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее 20 января сообщалось о завершении расследования уголовного дела о теракте путем поджога вертолета в аэропорту «Остафьево», в котором обвиняются пять человек.