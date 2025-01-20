Пятеро поджигателей вертолета в российском аэропорту по заказу Украины попали на видео

СК завершил дело о поджоге вертолета в аэропорту «Остафьево» по заказу Украины

Завершено расследование уголовного дела о теракте путем поджога вертолета в аэропорту «Остафьево», в котором обвиняются пять человек. Оперативное видео с поджигателями предоставили «Ленте.ру» в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

На кадрах виден сгоревший вертолет, силовики ведут четырех молодых людей и девушку в наручниках. В металлической клетке юноша говорит о полученном от куратора задании совершить поджог вертолета, за которое им обещали вознаграждение в три миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем его передадут в суд для рассмотрения по существу. Четырем молодым людям и девушке вменяется статья 205 УК РФ («Теракт»).

По данным СК, 26 апреля 2024 года они проникли на территорию аэропорта по указанию украинского куратора и подожгли там вертолет Ка-32, который принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр» и находился на стоянке. Произошедшее они сняли на видео, которое было опубликовано в одном из мессенджеров от имени Главного управления разведки Украины. Ущерб составил не менее 700 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ и МВД задержали поджигателей в аэропорту Домодедово, они заключены под стражу.

В ходе расследования было установлено, что фигуранты дела также причастны к диверсии, совершенной также по заданию куратора — они уничтожили релейный шкаф. Им обещали крупное вознаграждение, но получили лишь незначительную часть.

Организатором преступной группы был Станислав Хамидулин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), завербованный спецслужбами Украины. Он связался через интернет с остальными фигурантами.