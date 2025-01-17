Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:34, 17 января 2025Силовые структуры

Стало известно об украинском следе в деле о поджоге вертолета на московском аэродроме

СК России: поджог вертолета в Москве в 2024 году произошел в интересах Киева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба правительства Приморского края / ТАСС

Поджог вертолета Ка-32 на аэродроме в Москве в 2024 году произошел по указанию неизвестного в интересах Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Виктора Козлова.

По словам Козлова, четверо мужчин проникли на охраняемую территорию международного аэропорта Остафьево и подожгли вертолет. Он сказал, что злоумышленники действовали вместе со своей знакомой в составе организованной группы. Они получили инструкции от неустановленного лица, действовавшего в интересах Украины.

Ранее сообщалось, что организатором преступной группы был Станислав Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины. Он связался через интернет с остальными фигурантами, пообещав им денежное вознаграждение. «В целях совершения террористического акта участники группы прибыли на территорию аэропорта Остафьево и в зависимости от роли, отведенной каждому, совершили поджог воздушного судна, в результате чего вертолет был уничтожен». 30 апреля 2024 года суд арестовал всех участников группы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Курская область — это разменная монета». ВСУ перебрасывают резервы и технику НАТО в российское приграничье. Что затеял Киев?

      ЕС закупил рекордный объем российского газа после остановки транзита

      Белый дом сравнили с моргом

      Назван лучший российский город для сдачи жилья в аренду

      Российский аэропорт закрыли из-за угрозы атаки беспилотников

      Россиянка избила испачкавшегося младенца до реанимации

      Орбан призвал защитить «Турецкий поток»

      Муфтий обвинил мусульман в трусости из-за отмененной фетвы о многоженстве и попал на видео

      На Кавказе объявили режим опасности БПЛА

      Ростовчанин оказался в списке на освобождение из плена ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше