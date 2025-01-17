Стало известно об украинском следе в деле о поджоге вертолета на московском аэродроме

СК России: поджог вертолета в Москве в 2024 году произошел в интересах Киева

Поджог вертолета Ка-32 на аэродроме в Москве в 2024 году произошел по указанию неизвестного в интересах Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Виктора Козлова.

По словам Козлова, четверо мужчин проникли на охраняемую территорию международного аэропорта Остафьево и подожгли вертолет. Он сказал, что злоумышленники действовали вместе со своей знакомой в составе организованной группы. Они получили инструкции от неустановленного лица, действовавшего в интересах Украины.

Ранее сообщалось, что организатором преступной группы был Станислав Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины. Он связался через интернет с остальными фигурантами, пообещав им денежное вознаграждение. «В целях совершения террористического акта участники группы прибыли на территорию аэропорта Остафьево и в зависимости от роли, отведенной каждому, совершили поджог воздушного судна, в результате чего вертолет был уничтожен». 30 апреля 2024 года суд арестовал всех участников группы.