Поджог вертолета на московском аэродроме сняли на видео от имени ГУР Украины

Видео поджога вертолета в Остафьево сняли и опубликовали от имени ГУР Украины

Стало известно об украинском следе в деле о поджоге вертолета на московском аэродроме

Начало событий в новости Стало известно об украинском следе в деле о поджоге вертолета на московском аэродроме

Поджог вертолета на московском аэродроме Остафьево сняли на видео от имени Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Виктора Козлова.

По его словам, злоумышленники снимали поджог вертолета на видео, а потом опубликовали его в мессенджере от имени ГУР Украины. Он подчеркнул, что поджигатели действовали по указанию неизвестного в интересах Украины.

Ранее сообщалось, что четверо мужчин проникли на охраняемую территорию международного аэропорта Остафьево и подожгли вертолет. Он сказал, что злоумышленники действовали вместе со своей знакомой в составе организованной группы.

27 апреля стало известно, что в аэропорту Остафьево был уничтожен вертолет Ка-32. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.