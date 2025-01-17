Вертолет на аэродроме в Москве подожгли по заказу Киева. Это сняли на видео и опубликовали от имени разведки Украины

Поджог вертолета Ка-32 сняли на видео и опубликовали от имени ГУР Украины

Поджог вертолета на московском аэродроме Остафьево сняли на видео и опубликовали от имени Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщил первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Виктор Козлов.

По словам Козлова, поджигатели поисково-спасательного вертолета Ка-32 действовали по указанию неустановленного лица в интересах Киева. «Свое преступление они снимали на видео, которое в дальнейшем опубликовали в одном из мессенджеров от имени главного управления разведки Украины», — сообщил он.

Поджигатели признали вину и раскаялись

По уголовному делу о поджоге были задержаны пять человек. Все фигуранты признали вину и раскаялись в содеянном. «Сейчас дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд», — рассказал Козлов.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В апреле 2024 года четверо мужчин проникли на охраняемую территорию международного аэропорта Остафьево и подожгли вертолет. Злоумышленники действовали вместе со своей знакомой в составе организованной группы. Они получили инструкции от неустановленного лица, действовавшего в интересах Украины.

Организатором преступной группы был Станислав Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины. Он связался через интернет с остальными фигурантами.

Ущерб от поджога составил почти 700 миллионов рублей

Вертолет Ка-32 принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр», размещался на стоянке. Ущерб от действий поджигателей составил почти 700 миллионов рублей.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На месте происшествия сотрудники следственной бригады нашли предметы, указывающие на умышленное преступление, — литровую бутылку из-под горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок, перчатки. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса («Теракт»).

За выполнение задания Хамидулину обещали 20 тысяч долларов. Он успел получить аванс в размере 10 тысяч рублей.