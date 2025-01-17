Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:01, 17 января 2025Силовые структуры

Вертолет на аэродроме в Москве подожгли по заказу Киева. Это сняли на видео и опубликовали от имени разведки Украины

Поджог вертолета Ка-32 сняли на видео и опубликовали от имени ГУР Украины
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Поджог вертолета на московском аэродроме Остафьево сняли на видео и опубликовали от имени Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщил первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Виктор Козлов.

По словам Козлова, поджигатели поисково-спасательного вертолета Ка-32 действовали по указанию неустановленного лица в интересах Киева. «Свое преступление они снимали на видео, которое в дальнейшем опубликовали в одном из мессенджеров от имени главного управления разведки Украины», — сообщил он.

Поджигатели признали вину и раскаялись

По уголовному делу о поджоге были задержаны пять человек. Все фигуранты признали вину и раскаялись в содеянном. «Сейчас дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд», — рассказал Козлов.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В апреле 2024 года четверо мужчин проникли на охраняемую территорию международного аэропорта Остафьево и подожгли вертолет. Злоумышленники действовали вместе со своей знакомой в составе организованной группы. Они получили инструкции от неустановленного лица, действовавшего в интересах Украины.

Организатором преступной группы был Станислав Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины. Он связался через интернет с остальными фигурантами.

Ущерб от поджога составил почти 700 миллионов рублей

Вертолет Ка-32 принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр», размещался на стоянке. Ущерб от действий поджигателей составил почти 700 миллионов рублей.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На месте происшествия сотрудники следственной бригады нашли предметы, указывающие на умышленное преступление, — литровую бутылку из-под горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок, перчатки. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса («Теракт»).

За выполнение задания Хамидулину обещали 20 тысяч долларов. Он успел получить аванс в размере 10 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет на аэродроме в Москве подожгли по заказу Киева. Это сняли на видео и опубликовали от имени разведки Украины

      В Великобритании раскрыли выгоду от помощи Украине

      Бывшего замглавы Генштаба России оставили под стражей до 22 апреля по делу о взятке

      Россиянин набросился на знакомого с ножом из-за брошенной в лицо тряпки

      Директора лучшего в России отдела МФЦ уволили за отказ пользоваться компьютером

      Один цветной металл показал неожиданные темпы роста

      Москвичам запретят купаться в некоторых купелях на Крещение

      Стоимость потребкредитов для россиян назвали рекордно высокой

      В США заявили о формирующемся лунном рынке

      Летевший из-за рубежа в Москву пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше