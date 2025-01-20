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13:13, 20 января 2025Россия

Зампред Госдумы высказался о будущем абортов в России

Зампред Госдумы Толстой: Запреты в сфере абортов вводить не планируется
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Петр Толстой

Петр Толстой. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России не планируют вводить запреты в сфере абортов. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.

При этом вице-спикер заявил о необходимости упорядочить сферу абортов. В частности, он упомянул о нарушениях законов в частных клиниках.

О каких конкретных мерах может идти речь, Толстой не уточнил.

Ранее ряд российских регионов ввел наказание за склонение к абортам. Одним из них стал Крым, где два законопроекта соответствующего содержания были приняты в конце 2024 года. В случае установления вины физическим лицам грозит штраф до 5000 рублей, должностным лицам – до 50 тысяч рублей, а организациям – не менее 200 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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