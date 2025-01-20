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05:02, 20 января 2025Мир

Зеленского предупредили о риске лишиться власти

Профессор Качановский заявил о риске Зеленского лишиться власти в течение года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский заявил, что заявление сына избранного президента США Дональда Трампа Дональда Трампа-младшего сигнализирует о возможном отстранении президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об это он написал в социальной сети X.

Качановский прокомментировал слова Трампа-младшего, который рассказал о просьбах Зеленского пригласить его на инаугурацию его отца. Сын политика уточнил, что украинскому политику отказали в посещении церемонии. Качановский назвал это плохим знаком для Зеленского.

«Зеленский вряд ли останется у власти до конца этого года», — предупредил профессор.

17 января Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за сильных холодов. Он добавил, что президентский парад пройдет на ближайшей спортивной арене. Политик подчеркнул, что различные высокопоставленные лица и гости мероприятия «будут доставлены в Капитолий».

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