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16:55, 20 января 2025Россия

Жилые дома загорелись из-за ЧП на российском предприятии

Мэр Кисловодска Моисеев: огонь перекинулся на жилые дома из-за ЧП на предприятии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Евгений Моисеев»

Жилые дома загорелись из-за ЧП на предприятии в Кисловодске. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев в Telegram.

По словам чиновника, возгорание произошло в цеху по производству обуви, после чего перекинулось на постройки. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. «Зафиксировано перекидывание огня на близстоящие жилые дома. По предварительным данным, один пострадавший. Оперативные службы на месте», — сообщил Моисеев.

Чем именно вызван пожар на предприятии, мэр не уточнил. Он добавил, что на месте пожара работают почти 40 спасателей и 10 единиц техники.

Обновлено: после публикации Моисеев выложил новый пост, в котором сообщил, что благодаря действиям пожарных угроза жилым домам миновала.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев раскрыл ситуацию на горящей пятые сутки из-за атаки Вооруженных сил Украины российской нефтебазе.

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