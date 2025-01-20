Губернатор раскрыл ситуацию на горящей пятые сутки из-за ВСУ российской нефтебазе

Воронежский губернатор Гусев: Пожар на отдельных участках нефтебазы ликвидирован

Пожар на отдельных участках нефтебазы в Лискинском районе Воронежской области, которая горит пятые сутки, уже ликвидирован. Об этом, описывая ситуацию на месте происшествия, сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«На отдельных участках возгорание ликвидировано. На других благодаря пенным атакам интенсивность горения снизилась. Параллельно продолжается работа по предупреждению распространения огня», — сообщил губернатор.

Он отметил, что ликвидация возгорания на воронежской нефтебазе продолжается. Гусев также сообщил, что держит ситуацию на личном контроле, и поблагодарил пожарных за работу.

Пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области начался в ночь на 16 января. Тогда регион пытались атаковать больше десяти беспилотников. Никто не пострадал, угрозы жителям из-за пожара нет. В сети появились кадры пожара на нефтебазе. На них видно, что огненное зарево от пожара освещает небо, вырываются языки пламени.