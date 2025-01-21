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11:49, 21 января 2025Силовые структуры

Аферисты в сфере косметологии и медицины обманули 40 россиян на 30 миллионов рублей

В Москве полиция задержала десять аферистов в сфере косметологии и медицины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве задержали десятерых аферистов в сфере косметологии и медицины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сообщники создали организованную группу для хищения денег у россиян. Они учредили несколько юридических фирм, разместив офисы в центре Москвы — на Тверской улице, Пушкинской площади и улице Петровке. Клиентов злоумышленники привлекали, размещая рекламу в интернете и звоня из кол-центров. Сначала они предлагали посетителям бесплатные пробные процедуры, а после первого сеанса убеждали купить платный пакет услуг в рассрочку. В действительности на пациентов оформлялись потребительские кредиты. Первая якобы бесплатная процедура также фигурировала в договоре — ее цена иногда составляла свыше 80 процентов от общей стоимости.

Косметологические и медицинские услуги оказаны гражданам не были. Известно о 40 потерпевших, материальный ущерб превысил 30 миллионов рублей. Полицейские уже задержали шесть женщин и четверых мужчин. Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее в Москве задержали бухгалтера за хищение у компании более 70 миллионов рублей.

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