В России задержали бухгалтера за хищение со счета компании более 70 миллионов рублей

В Москве задержали бухгалтера за хищение у компании более 70 млн рублей

В Москве задержали бухгалтера за хищение у компании более 70 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УВД по ЗАО.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию обратилась представитель одной из компаний, которая занимается оптовой торговлей. В ходе внутренней проверки в организации была выявлена недостача более 70 миллионов рублей.

Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия и по подозрению в хищении была задержана 51-летняя женщина, которая работала главным бухгалтером в компании. Как установило следствие, в период с 2021 по 2023 год она незаконно перечисляла денежные средства со счета компании на счета других фирм, к которым у нее был доступ. Выявлена ее причастность к 68 эпизодам, сумма ущерба составила более 70 миллионов рублей.

Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали обманувшего пенсионера на 20 миллионов рублей курьера мошенников.