Полицейские задержали обманувшего пенсионера на 20 миллионов рублей курьера мошенников

В Подмосковье задержан курьер аферистов, обманувших пенсионера на 20 млн рублей

В Подмосковье задержан пособник аферистов, обманувших пенсионера на 20 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Ему предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 32-летний житель Перми нашел в одном из мессенджеров предложение о работе. Он должен был забирать деньги по указанным адресам, а затем помещать их в тайники и предавать координаты куратору.

79-летнему жителю Московской области позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что от его имени пытаются оформить кредит. Мужчина сказал, что никаких документов не подавал и попросил отменить запрос. На следующий день ему позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка и ФСБ. Они смогли убедить пенсионера, что среди сотрудников банка есть мошенники и требуется его помощь с их поимкой.

Для этого пострадавшему требовалось забрать из банковской ячейки свои накопления и передать их доверенному лицу, так как в банке могут подменить купюры на фальшивые. Мужчина согласился и забрал более 20 миллионов рублей. Затем встретился в одном из кафе с курьером, которому после кодового слова отдал сбережения и ключ от банковской ячейки. Когда потерпевший осознал, что его обманули, сразу обратился в полицию.

Сотрудники полиции установили личность курьера и задержали его в аэропорту Шереметьево.

Ранее сообщалось, что в российском городе мужчины продали иностранцу несуществующего трепанга.