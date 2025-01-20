В российском городе мужчины продали иностранцу несуществующий трепанг

В Приморье двое мужчин обманули иностранца, продав ему несуществующий трепанг

В Приморском крае суд арестовал на два месяца двух мужчин за обман иностранца на 44 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в декабре 2024 года в поселке Славянка подозреваемые пообещали продать иностранцу две тонны трепанга. Они взяли деньги и перестали выходить на связь.

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Челябинске осудят мужчину за мошенничество на 90 миллионов рублей.

