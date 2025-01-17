В российском регионе осудят мужчину за мошенничество на 90 миллионов рублей

В Челябинске осудят мужчину за мошенничество на 90 млн рублей

В Челябинске осудят мужчину за мошенничество на 90 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, 38-летний местный житель с ноября 2021 года по август 2023 он под видом продажи бытовой и цифровой техники по заниженным ценам получал от потерпевших деньги в счет оплаты товаров, затем распоряжался ими по своему усмотрению.

Кроме того, обвиняемый убеждал знакомых получить для него заем под залог их машин, через аффилированного физического лица. Таким образом он получили автомобили «Porsche Cayenne», 2014 года выпуска, «Hyundai Sonata» и «Skoda Kodiaq», 2022 года выпуска, а также «Skoda Superb», 2010 года выпуска. Ущерб от его действий составил около 90 миллионов рублей.

Расследование выявило 86 эпизодов преступной деятельности обвиняемого. Его вина полностью доказана. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в России задержали директора образовательного учреждения за хищение 24 миллионов рублей.