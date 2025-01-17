В России задержали директора образовательного учреждения за хищение 24 миллионов рублей

В Улан-Удэ задержали директора школы за хищение 24 миллионов рублей

В Улан-Удэ задержали директора школы за хищение 24 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Бурятия.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным ведомства, с 2018 года по декабрь 2024 года директор школы фиктивно устроил на работу восемь граждан. Кроме того, в 2024 году он получил взятку в размере 185 тысяч рублей от подрядчика за лояльность при заключении договоров и принятии работ. Общая сумма похищенных денег составляет более 24 миллионов рублей.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в российском городе за взятку от подрядчика арестован чиновник.