В российском городе за взятку от подрядчика арестован чиновник

Центральный районный суд Волгограда арестовал заместителя главы Городищенского района Волгоградской области Анатолия Торгашина по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.
Торгашин будет находиться в СИЗО до 12 марта. Возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки») и части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.
По данным агентства, чиновника обвиняют в получении взятки от подрядчика, который выполнял благоустройство площади Павших Борцов в поселке Городище. Сроки проекта были сорваны.
Ранее стало известно, что прокуратура Ивановской области заподозрила региональных чиновников в махинациях более чем на полмиллиарда рублей.