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17:25, 15 января 2025Силовые структуры

В российском городе за взятку от подрядчика арестован чиновник

В Волгограде суд отправил в СИЗО замглавы Городищенского района Торгашина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Центральный районный суд Волгограда арестовал заместителя главы Городищенского района Волгоградской области Анатолия Торгашина по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Торгашин будет находиться в СИЗО до 12 марта. Возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки») и части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным агентства, чиновника обвиняют в получении взятки от подрядчика, который выполнял благоустройство площади Павших Борцов в поселке Городище. Сроки проекта были сорваны.

Ранее стало известно, что прокуратура Ивановской области заподозрила региональных чиновников в махинациях более чем на полмиллиарда рублей.

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