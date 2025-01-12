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15:07, 12 января 2025Силовые структуры

В российском регионе чиновников заподозрили в махинациях на полмиллиарда рублей

Ивановских чиновников заподозрили в махинациях на почти полмиллиарда рублей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Прокуратура Ивановской области заподозрила региональных чиновников в махинациях более чем на полмиллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

По версии следствия, чиновники из правительства области обеспечили трем коммерческим компаниям заключение договоров подряда на капитальный ремонт многоквартирных домов на общую сумму 550 миллионов рублей.

По результатам расследования возбуждено уголовное дело по пунктам «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное организованной группой, из корыстной заинтересованности»).

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

В марте в Ставрополе арестовали директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря Храновского по делу о коррупционной группе.

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