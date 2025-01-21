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05:39, 21 января 2025Силовые структуры

Бастрыкин заинтересовался выдачей жилья мигрантам в Подмосковье

Глава СК Бастрыкин поручил проверить выдачу жилья мигрантам в Посмосковье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить факт выдачи жилья мигрантам в подмосковных Мытищах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК указали, что было возбуждено уголовное дело по факту возможных нарушений при выдаче жилищных сертификатов на приобретение жилья. Бастрыкин поручил и.о. руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования.

О выделении семье Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова государственного сертификата на покупку жилья сообщила глава Мытищ Юлия Купецкая. Решение подарить квартиру разгневало многих горожан. Позднее военный корреспондент Юрий Подоляка выяснил, что братья Самадовой участвуют в специальной военной операции (СВО). Также стало известно, что Самадовы являются гражданами России и уже 14 лет живут в городе.

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