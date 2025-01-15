«Вопросов нет». Военкор извинился перед получившей квартиру под Москвой семьей мигрантов после одного известия

Военкор Подоляка извинился за пост о врученной семье мигрантов квартире

Военный корреспондент Юрий Подоляка извинился перед братьями Тахмины Самадовой, семья которой получила квартиру в подмосковных Мытищах.

Подоляка написал, что узнал об участии братьев Самадовой в специальной военной операции (СВО). Он выразил сожаление, что во время написания одного из постов не имел соответствующей информации.

По поводу братьев Самадовых — ветеранах СВО... По ним вопросов нет. Парни герои!!! Подтверждение получил. Лучшего подтверждения просто не бывает Юрий Подоляка военкор

Военкор рассказал, что удалил предыдущий материал. «Вопросы в связи этим по семье снимаю», — заключил он.

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О выделении семье Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова государственного сертификата на покупку жилья сообщила глава Мытищ Юлия Купецкая.

«Многодетная семья — это огромная ответственность и одновременно большое счастье. Вместе супруги воспитывают семерых чудесных детей — троих девочек и четверых мальчиков», — рассказала она. Купецкая отметила, что Самадова имеет высшее теологическое образование, и сделала вывод, что «поэтому духовное воспитание в семье очень развито».

В комментариях под публикацией главы города жители возмутились решением администрации. «Интересно, сколько лет эта семья прожила в Мытищах?» — задалась вопросом одна из горожанок.

Подоляка, в свою очередь, возмутился, почему граждане России должны за свой счет обеспечивать семью жильем. «Исходя из каких соображений бесплатное жилье было выделено именно этим людям? Ведь, судя по постам в сетях, плевали они на Россию с большой колокольни. Для них это только место, где им хорошо и удобно жить», — задался он вопросом.

При этом военкор подчеркивал, что, судя по публикациям в соцсетях, у Самадовой есть успешный бизнес в столице. «То есть люди они не обездоленные и вполне себе обеспеченные», — писал он.

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Впоследствии Купецкая рассказала, что Самадовы уже 14 лет живут в городе, а также являются гражданами России.

«В соответствии с Конституцией РФ мы живем в многонациональном государстве, где основным приоритетом являются права человека и гражданина. Тахмина с мужем, детьми и мамой живут в Мытищах уже 14 лет и являются гражданами Российской Федерации. Родители женщины — уважаемые педагоги, проработавшие в сфере образования 40 лет», — написала она.

Купецкая подчеркнула, что два брата матери семейства на данный момент находятся в зоне проведения СВО. Оба они награждены высокими государственными наградами.

В заключение глава Мытищ отметила, что семья полностью соответствует всем условиям для получения сертификата на жилье.