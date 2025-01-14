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18:46, 14 января 2025Россия

Глава подмосковного города объяснила решение подарить квартиру семье мигрантов

Глава Мытищ Купецкая объяснила решение подарить квартиру семье мигрантов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Семья мигрантов из Мытищ, которой подарили сертификат на жилье, уже 14 лет живут в городе, а также являются гражданами России. Так решение чиновников подарить квартиру семье Самадовых объяснила глава города Юлия Купецкая в своем Telegram-канале.

«В соответствии с Конституцией РФ мы живем в многонациональном государстве, где основным приоритетом являются права человека и гражданина.Тахмина с мужем, детьми и мамой живут в Мытищах уже 14 лет и являются гражданами Российской Федерации. Родители женщины — уважаемые педагоги, проработавшие в сфере образования 40 лет», — написала она.

Купецкая подчеркнула, что два брата матери семейства на данный момент находятся в зоне проведения специальной военной операции. Оба они награждены высокими государственными наградами.

В заключение глава Мытищ отметила, что семья полностью соответствует всем условиям для получения сертификата на жилье.

Ранее 14 января Купецкая пояснила, что Самадова имеет высшее теологическое образование, и сделала вывод, что «поэтому духовное воспитание в семье очень развито». О каком именно образовании идет речь, мэр не уточнила. В этот же день телеканал «Царьград» рассказал, как отреагировали мытищинцы на подарок мэра семье Самадовых.

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