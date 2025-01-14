Глава подмосковного города объяснила решение подарить квартиру семье мигрантов

Глава Мытищ Купецкая объяснила решение подарить квартиру семье мигрантов

Семья мигрантов из Мытищ, которой подарили сертификат на жилье, уже 14 лет живут в городе, а также являются гражданами России. Так решение чиновников подарить квартиру семье Самадовых объяснила глава города Юлия Купецкая в своем Telegram-канале.

«В соответствии с Конституцией РФ мы живем в многонациональном государстве, где основным приоритетом являются права человека и гражданина.Тахмина с мужем, детьми и мамой живут в Мытищах уже 14 лет и являются гражданами Российской Федерации. Родители женщины — уважаемые педагоги, проработавшие в сфере образования 40 лет», — написала она.

Купецкая подчеркнула, что два брата матери семейства на данный момент находятся в зоне проведения специальной военной операции. Оба они награждены высокими государственными наградами.

В заключение глава Мытищ отметила, что семья полностью соответствует всем условиям для получения сертификата на жилье.

Ранее 14 января Купецкая пояснила, что Самадова имеет высшее теологическое образование, и сделала вывод, что «поэтому духовное воспитание в семье очень развито». О каком именно образовании идет речь, мэр не уточнила. В этот же день телеканал «Царьград» рассказал, как отреагировали мытищинцы на подарок мэра семье Самадовых.