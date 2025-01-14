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11:21, 14 января 2025Россия

Под Москвой чиновники подарили квартиру семье мигрантов и разгневали горожан

В подмосковных Мытищах чиновники подарили сертификат на жилье семье мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В подмосковных Мытищах чиновники подарили квартиру семье мигрантов. О том, как на это отреагировали другие горожане, рассказывает телеканал «Царьград» в Telegram.

О выделении семье Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова государственного сертификата на покупку жилья сообщила глава Мытищ Юлия Купецкая. Она отметила, что Самадова имеет высшее теологическое образование, и сделала вывод, что «поэтому духовное воспитание в семье очень развито». О каком именно образовании идет речь, мэр не уточнила.

В комментариях под публикацией главы города жители возмутились решением администрации, на что обратил внимание «Царьград». «Интересно, сколько лет эта семья прожила в Мытищах?» — задалась вопросом одна из горожанок.

Ранее житель Самары стал фигурантом уголовного дело об организации незаконной миграции. Мужчина зарегистрировал в своей квартире 186 иностранцев.

ЖЗЛ
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