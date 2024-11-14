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15:14, 14 ноября 2024Экономика

Россиянин прописал в квартирах более 180 иностранцев и попался

Житель Самары прописал в квартирах более 180 иностранцев и стал фигурантом дела
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Самаре мужчина прописал в принадлежащих ему двух квартирах 186 мигрантов и попался правоохранителям. Об инциденте в российском городе стало известно kp.ru.

Собственник квартир в Железнодорожном и Советском районах поставил иностранцев на миграционный учет, однако не планировал предоставлять им жилье. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Ранее в Следственном комитете РФ предложили установить новые правила прописки на жилплощади, чтобы бороться с проблемой «резиновых квартир» в стране. Нововведения подразумевают разработку нормы площади жилого помещения из расчета на одного человека.

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