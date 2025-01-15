Военкор извинился после поста о получившей квартиру под Москвой семье мигрантов

Подоляка извинился после поста о семье мигрантов, получивших квартиру в Мытищах

Военкор Юрий Подоляка извинился перед братьями Тахмины Самадовой, семья которой получила квартиру под Москвой. Свой пост журналист опубликовал в Telegram.

Ранее в сети начался резонанс после того, как многодетной семье мигрантов из подмосковных Мытищ подарили квартиру. О ситуации также высказался и Подоляка, возмутившийся, что приезжим выдали бесплатное жилье.

В новом посте военкор сообщил, что узнал об участии братьев Самадовой в специальной военной операции. Он выразил сожаление, что во время написания одного из постов не имел соответствующей информации. «Парни герои! (...) Хочу перед ними извиниться за подозрение, — заявил он. — Вопросы в связи с этим по семье снимаю».

14 января мэр Мытищ Юлия Купецкая объяснила, что супруги Тахмина Самадова и Рамазон Рахимов уже 14 лет живут в городе и являются гражданами России. Кроме того, выяснилось, что братья Самадовой, находящиеся на СВО, являются обладателями высоких государственных наград.