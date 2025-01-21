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11:18, 21 января 2025Россия

Боец СВО обратился к Маску с просьбой

Боец СВО Мильчаков попросил бизнесмена Маска исполнить его детскую мечту
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Боец специальной военной операции (СВО), глава диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Алексей Мильчаков на английском и русском языках обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой исполнить его детскую мечту. Сообщение военнослужащего опубликовано в Telegram-канале «Русич».

В адресованном предпринимателю сообщении Мильчаков сообщает, что в России его прозвали русским Маском и прикладывает мем, на одной половине которого фото бойца в военной форме от 2014 года, а на другой — изображение миллиардера с подписью «2024». Изображение иронично показывает изменения, которые якобы произошли с Мильчаковым за 10 лет.

Боец СВО сообщает, что тоже хочет изучать звезды, но ему приходится воевать, и что у него есть детская мечта — дом площадью 500-600 квадратных метров с участком и телескоп для наблюдения за небесными светилами. «Помогите исполнить мою детскую мечту (...) Цена такого дома в России — не более одного миллиона долларов. Для вас это не деньги, но для меня десятки лет боевой работы», — попросил Маска Мильчаков.

Ранее сообщалось о необычном поведении Маска после инаугурации Дональда Трампа. Предприниматель прыгал по сцене и размахивал руками, комментируя планы нового главы США отправить американских астронавтов на соседнюю планету, после чего вскинул руку в жесте, напоминающем римский салют. Телеканал CNN, транслировавший его выступление, вырезал этот фрагмент из федерального эфира.

ЖЗЛ
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