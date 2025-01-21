В России ответили на слова Трампа о больших проблемах из-за отказа от сделки по Украине

Сенатор Климов: США пугают нас отказом от сделки по Украине, которой еще нет

США пугают Россию отказом от сделки по Украине, которой еще нет, отметил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова американского президента Дональда Трампа о больших проблемах для Москвы.

«Про сделку-то никто ничего не знает. И это на самом деле, по-моему, контрпродуктивный подход. Потому что впереди, как я думаю, должны быть важные контакты господина Трампа с [президентом России] Владимиром Владимировичем Путиным, о чем Трамп неоднократно говорил. Насколько я понимаю, пока в практическом плане этот вопрос не решен», — сказал Климов.

Сенатор напомнил, что президент России неоднократно заявлял о том, что в такого рода переговорах Кремль будет исходить прежде всего из интересов страны.

«Поэтому я не знаю, что имеет в виду господин Трамп, говоря про сделку. У меня иногда складывается впечатление, что ни он, ни его помощники до конца еще сами эти условия американской стороны не сформулировали в прикладном виде. Поэтому будем комментировать то, что появится из официальных источников, а не то, что было сказано где-то на пресс-конференции или на каком-то общественном мероприятии», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что планирует встретиться с Путиным «после организации их переговоров» по урегулированию украинского конфликта как можно быстрее. Республиканец добавил, что шаги в этом направлении уже предпринимаются.