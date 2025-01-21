В России ответили на слова Трампа о больших проблемах из-за отказа от сделки по Украине

США пугают Россию отказом от сделки по Украине, которой еще нет, отметил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова американского президента Дональда Трампа о больших проблемах для Москвы.
«Про сделку-то никто ничего не знает. И это на самом деле, по-моему, контрпродуктивный подход. Потому что впереди, как я думаю, должны быть важные контакты господина Трампа с [президентом России] Владимиром Владимировичем Путиным, о чем Трамп неоднократно говорил. Насколько я понимаю, пока в практическом плане этот вопрос не решен», — сказал Климов.
Сенатор напомнил, что президент России неоднократно заявлял о том, что в такого рода переговорах Кремль будет исходить прежде всего из интересов страны.
«Поэтому я не знаю, что имеет в виду господин Трамп, говоря про сделку. У меня иногда складывается впечатление, что ни он, ни его помощники до конца еще сами эти условия американской стороны не сформулировали в прикладном виде. Поэтому будем комментировать то, что появится из официальных источников, а не то, что было сказано где-то на пресс-конференции или на каком-то общественном мероприятии», — заключил он.
Ранее Трамп заявил, что Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что планирует встретиться с Путиным «после организации их переговоров» по урегулированию украинского конфликта как можно быстрее. Республиканец добавил, что шаги в этом направлении уже предпринимаются.