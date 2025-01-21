Деми Мур заподозрили в романе со звездой Marvel

Актрису Деми Мур заподозрили в романе со звездой фильмов Marvel Эндрю Гарфилдом

Актеры Деми Мур и Эндрю Гарфилд спровоцировали слухи о романе. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По данным издания, фанаты 62-летней Мур обратили внимание на видео с церемонии вручения премии «Золотой глобус», прошедшей в начале января. На нем Деми и Эндрю беседовали, держались за руки и смотрели друг другу в глаза. Кроме того, американские СМИ сообщили, что 41-летний Гарфилд тайно посещал актрису в ее доме в Айдахо.

Деми Мур была замужем за Брюсом Уиллисом на протяжении 13 лет, пара рассталась в 2000 году. Эндрю Гарфилд более трех лет встречался с коллегой по фильму «Новый Человек-паук» Эммой Стоун. Известно, что на данный момент ни звезда «Субстанции», ни актер из киновселенной Marvel не состоят в официальных отношениях.

Ранее тяжелобольной Брюс Уиллис появился на публике впервые за три года, чтобы встретиться со спасателями на фоне пожаров в США.