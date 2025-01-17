Тяжелобольной Брюс Уиллис вышел на публику впервые за три года

Тяжелобольной Брюс Уиллис встретился со спасателями на фоне пожаров в США

Тяжелобольной культовый актер Брюс Уиллис встретился с людьми, работающими в зоне лесных пожаров в Лос-Анджелесе, США. Соответствующий пост опубликовала жена артиста модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Замечая сотрудника службы спасения, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность искренним рукопожатием и словами "спасибо за вашу службу"», — подписала видео супруга звезды «Крепкого орешка».

На сайте ABC News уточняется, что это первое появление Уиллиса на публике после того, как в 2023 году у него диагностировали лобно-височную деменцию.

Ранее бывшая супруга Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур раскрыла подробности состояния здоровья тяжелобольного артиста.