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11:49, 17 января 2025Культура

Тяжелобольной Брюс Уиллис вышел на публику впервые за три года

Тяжелобольной Брюс Уиллис встретился со спасателями на фоне пожаров в США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Тяжелобольной культовый актер Брюс Уиллис встретился с людьми, работающими в зоне лесных пожаров в Лос-Анджелесе, США. Соответствующий пост опубликовала жена артиста модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Замечая сотрудника службы спасения, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность искренним рукопожатием и словами "спасибо за вашу службу"», — подписала видео супруга звезды «Крепкого орешка».

На сайте ABC News уточняется, что это первое появление Уиллиса на публике после того, как в 2023 году у него диагностировали лобно-височную деменцию.

Ранее бывшая супруга Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур раскрыла подробности состояния здоровья тяжелобольного артиста.

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