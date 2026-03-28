Турция обвинила Израиль в подрывной деятельности по одному вопросу

Разведка Турции: Израиль подрывает процесс подготовки переговоров США и Ирана

Для переговоров США и Ирана необходимо подготовить почву, но Израиль подрывает этот процесс. Об этом заявил глава Национальной разведорганизации Турции Ибрагим Калын, сообщает ТАСС.

По словам главы турецкой разведки, необходимо создать базу для проведения ирано-американских переговоров. Он выразил уверенность, что Пакистан проделывает компетентную работу в этом вопросе.

«Как и до войны, так и с начала боевых действий мы видим, что Израиль, который саботировал каждую попытку переговоров, каждое усилие по открытию каналов для диалога, в последние дни снова прилагает огромные усилия, чтобы подорвать и аннулировать эти инициативы своими атаками», — сказал он.

Калын подчеркнул, что в течение нескольких дней Турция упорно работала, чтобы осуществить переход к диалогу и подготовить почву для переговоров.

Ранее стало известно, что Турция предложила США и Ирану площадку для проведения переговоров. Отмечается, что приоритетом для Анкары является прекращение огня и стабильность на Ближнем Востоке.