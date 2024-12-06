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20:07, 6 декабря 2024Культура

Деми Мур раскрыла состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса

Бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур рассказала о состоянии его здоровья
Андрей Шеньшаков
Брюс Уиллис

Брюс Уиллис. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Бывшая супруга звезды боевиков Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур раскрыла подробности состояния здоровья тяжелобольного артиста. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

По словам 62-летней знаменитости, Уиллис обрел стабильность после периода стремительного развития заболевания — «крепкий орешек» страдает от тяжелой деменции.

«Учитывая обстоятельства, сейчас Брюс находится в довольно стабильном состоянии. Конечно, проходить через такое очень трудно», — отметила актриса.

Недавно Уиллис отпраздновал день рождения в компании близких: дочери поздравили актера с праздником и опубликовали общее фото. Известно, что в прошлом году состояние актера «прогрессировало» в сторону ухудшения, ему был поставлен диагноз лобно-височной деменции (ЛВД).

Ранее стало известно, что еще до обнаружения тяжелого заболевания, Уиллис мог сыграть в серии фильмов о Джоне Уике главную роль.

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