69-летний Брюс Уиллис отпраздновал день рождения со своими детьми от Деми Мур

Дочери 69-летнего Брюса Уиллиса от брака с Деми Мур Таллула и Скаут поздравили отца с днем рождения, проведя выходные вместе с ним. Трогательный снимок девушки опубликовали в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На опубликованном фото актер сидит на диване в окружении дочерей. Они подарили ему табличку с подписью «Лучший папа на свете».

Брюс Уиллис страдает тяжелым и неизлечимым заболеванием. Лобно-височная деменция заметно сказалась на когнитивных способностях актера — он уже не может читать и почти не говорит.

Ранее стало известно, что культовый актер и звезда боевиков мог сыграть Джона Уика в одноименной франшизе. Но в итоге главную роль получил Киану Ривз.