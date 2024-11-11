Джона Уика должен был сыграть культовый актер

Актер Брюс Уиллис должен был сыграть в фильме «Джон Уик» вместо Киану Ривза

Продюсер и режиссер серии фильмов «Джон Уик» Дэвид Литч признался, что изначально на главную роль рассматривался не Киану Ривз, а другой культовый актер. Об этом он сообщил в интервью The Hollywood Reporter.

По словам постановщика, легенда боевиков Брюс Уиллис рассматривался студией на роль мстящего своим обидчикам наемного убийцы. Однако в итоге Литч остановился на кандидатуре Киану Ривза, так как актер предложил ему полную отдачу и всевозможную помощь в создании картины.

В итоге лицом франшизы стал именно Киану, а не звезда «Крепкого орешка». Он снялся в четырех картинах, собравших в прокате более миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что симптомы деменции у Уиллиса могли пропустить из-за одной его особенности.