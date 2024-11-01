Ранние симптомы деменции у Брюса Уиллиса пропустили из-за его детской особенности

Ранний симптом деменции у актера Брюса Уиллиса приняли за вернувшееся заикание

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг объяснила, что ранние симптомы деменции, которые появились у звезды, пропустили из-за его детской особенности — заикания. Об этом она рассказала в интервью изданию Town & Country.

По словам 46-летней Хеминг, у 69-летнего Уиллиса всегда было заикание, но он хорошо это скрывал. Члены семьи приняли его сбивчивую речь за вернувшиеся трудности. «Когда его речь начала меняться, казалось, что это просто заикание, просто таков Брюс. В жизни бы я не подумала, что это может быть свидетельством деменции у такого молодого человека», — призналась она.

Она рассказала, что заикание Уиллиса изначально и побудило его заняться актерским мастерством. «В детстве он сильно заикался. Он пошел в колледж, и там был преподаватель театра, сказавший: "Я знаю кое-что, что поможет тебе". На этом уроке Брюс понял, что может запомнить сценарий и произнести его не заикаясь. Именно это подтолкнуло его к актерской карьере», — объяснила Хеминг.

Ранее поклонники Уиллиса выразили опасения за его здоровье из-за новых снимков, которые сделали папарацци. Фанатов напугал внешний вид звезды.

В марте 2022 года семья Уиллиса сообщила, что актер завершает карьеру из-за афазии. Через год ему поставили окончательный диагноз — лобно-височная деменция. Это нейродегенеративное заболевание, поражающее лобные и височные доли мозга — области, связанные с личностью, поведением и языком.