Оценены шансы сборной России обыграть Мали в товарищеском матче

Шансы сборной России обыграть Мали оценили коэффициентом 1,30

Букмекеры оценили шансы сборной России по футболу обыграть Мали в товарищеском матче. Об этом сообщает Sport24.

Специалисты считают команду Валерия Карпина явным фаворитом, на ее победу можно поставить с коэффициентом 1,30. Победа Мали оценивается коэффициентом 9,96. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,23.

Специалисты также не уверены в том, что матч получится результативным. На то, что во встрече будет забито больше двух мячей, можно поставить с коэффициентом 1,92.

Ранее главный тренер сборной Мали Том Саинтфит рассказал о том, что лидеры команды пропустят товарищеский матч против российской сборной. Встреча пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.