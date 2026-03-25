Тренер сборной Мали рассказал о пропуске лидерами команды матча с Россией

Тренер сборной Мали Саинтфит: Против России сыграет молодой состав

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит рассказал о том, что лидеры команды пропустят товарищеский матч против российской сборной. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, против команды Валерия Карпина выйдет молодой состав. Специалист назвал фамилии восьмерых футболистов, которые точно не сыграют с Россией. «Не приедут еще несколько игроков основной команды. Многие не были доступны для этой игры по разным причинам», — отметил Саинтфит.

Среди названных тренером футболистов полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Ив Биссума, хавбек французского «Ланса» Мамаду Сангаре и его одноклубник Амаду Айдара.

Матч сборной России с Мали пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге. За четыре дня до этого команда Карпина встретится в Краснодаре с Никарагуа.