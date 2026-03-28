Раскрыты детали операции по уничтожению узла с БПЛА Вооруженных сил Украины

Артиллерийский спецназ «Пятнашки» разбил БПЛА-кластер ВСУ одним ударом

Начальник артиллерии «Дикой дивизии Донбасса» раскрыл детали операции «Партизанская вылазка», в ходе которой был одним ударом разбит стратегический узел с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Руководитель артиллерийского спецназа Сейн отметил, что в ходе операции были задействованы четыре единицы БМ-21. Боевые действия проводились силами интернациональной бригады «Пятнашка» совместно с министерством обороны.

По словам Сейна, в течение двух месяцев велась подготовка к уничтожению БПЛА-кластера: проводилась ежедневная разведка, оценивались пути подъезда и точка работы боевых машин. «Это площадная цель. В лесу было выявлено множество точек взлета БПЛА, огромное количество средств связи: ретрики, выносы, ПУ БПЛА, опорники вдоль леса», — сообщил военный.

Когда в выслеживаемом квадрате сконцентрировалась максимальное количество сил противников, поступил приказ о начале работы. Противник был подавлен. Уточняется, что на данный момент открыты актуальные цели для дальнейшего наступления.

Ранее стало известно, что Иран уничтожил «связанный с Украиной» объект в Дубае. МИД Украины опроверг сообщение.